В Україні цього року буде побудовано 1800 км автодоріг - Азаров

В Україні в 2011 році буде побудовано 1800 км автомобільних доріг.

Про це заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ сьогодні під час засідання уряду, повідомила УНІАН прес-служба Кабінету міністрів.

«Поточного року в країні бути побудовано 1800 кілометрів автодоріг, тоді як в 2009 році було побудовано лише 92 кілометри», - зазначається у повідомленні.

Зокрема, у 2011 році була відкрита транспортна розв`язка на 128-му кілометрі автодороги Київ - Чоп поблизу Житомира.

На маршруті Москва - Харків - Сімферополь були введені в експлуатацію 28 км автодороги Харків - Щербаківка, у Сумській області - 88,1 км автомобільної дороги М-02 Копти - Глухів - Бачевськ, на Волині - 27 км автомобільної дороги М-07 Київ - Ковель - Ягодин, у Чернігівській і Київській областях відкрита дорога Чернігів - Пакуль - Славутич довжиною 73 км.

Крім того, у 2011 році було відкрито рух на новому обході смт Бабанка Черкаської області міжнародної автодороги Стрий - Тернопіль - Кіровоград – Знам’янка, а також на автодорогах Ульянівка - Миколаїв, Севастополь - Балаклава, Одеса – Мелітополь - Новоазовськ (на Таганрог) тощо.

Ведуться роботи на автодорогах Київ - Житомир і Київ – Харків - Довжанський (від Полтави до Лубен), будується під`їзд до міста Ірпінь, завершується будівництво обходу міста Дніпропетровськ.

Довідка УНІАН. В Україні в 2010 році було відремонтовано і відкрито рух на автодорогах громадського користування протяжністю 973 км, у 2009 році - на 92 кілометрах дороги.

Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ поставлено завдання відкрити у 2012 році рух не менше як на 2000 км вітчизняних доріг.