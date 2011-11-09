«Укрзалізниця» в жовтні прискорила оборот вантажних вагонів на 1,6%

Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця» в жовтні 2011 року прискорила оборот вантажних вагонів у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року на 1,6%.

Як повідомляє УНІАН Міністерство інфраструктури, в жовтні поточного року в середньому один вагон перебував в обігу 5,54 доби, обіг навантаженого вагона склав 2,96 доби.

Час простою вагону під однією вантажною операцією в жовтні склав 32,61 години - на 6,19 години менше планових показників. Простій вагона на одній технічній станції склав 7,14 години - на 0,26 години менше, ніж планувалося.

Середня довжина рейсу вантажного вагона склала 504,7 км - на 0,6% більше, ніж було заплановано.

Середньодобовий пробіг локомотива в жовтні 2011 року склав 457 км - на 1,8% більше плану і на 0,2% більше рівня минулого року. Середньодобова продуктивність локомотива склала 1,31 млн. т/км брутто - на 3,3% більше плану і на 1,9% більше, ніж у жовтні 2010 року.