У Дніпропетровську з 15 листопада проїзд у трамваях та тролейбусах зросте на 20% - із 1,25 грн. до 1,5 грн. за одну поїздку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської міської ради, таке рішення міський виконавчий комітет ухвалив 9 листопада.

За інформацією прес-служби, у вересні комунальне підприємство «Дніпропетровський електротранспорт» звернулося до міської ради щодо встановлення тарифу на проїзд у розмірі 1,5 грн., мотивуючи його підвищення зростанням у 2011 році вартості електроенергії на 50%.

Мінеконорозвитку України погодило новий тариф проїзду в електротранспорті Дніпропетровська.

«Дніпропетровськ чи не останнє велике місто в Україні, яке підвищило тариф на перевезення пасажирів у електротранспорті до 1,5 грн. У Києві такий тариф був встановлений 2009 року, у Харкові та Запоріжжі - навесні цього року, у Житомирі – влітку», - наголошується у повідомленні прес-служби Дніпропетровської міськради.