У Чернігові перевізники проводять попереджувальну акцію протесту

У Чернігові перевізники, які працюють на приміських маршрутах, на Червоній площі проводять попереджувальну акцію протесту з вимогою виплати державних субвенцій за безкоштовні перевезення пільгових пасажирів.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі є близько 20 автобусів, водії яких час від часу натискають на клаксони.

За словами голови Чернігівської профспілки підприємців Олени ВАРНАКОВОЇ, на попереджувальну акцію протесту перевізники делегували по одному автобусу. А взагалі вимоги з відшкодування безкоштовних перевезень пільгових пасажирів підтримують 28 перевізників, які працюють на маршрутах в Чернігівському, Куликовському і Репкінському районах.

О.ВАРНАКОВА підкреслила, що у договорах, укладених з ОДА, вказано, що перевізники повинні безкоштовно перевозити усі категорії пільговиків.

"Свої зобов'язання підприємці виконують, у той же час держава не дає субвенцій взагалі", - сказала вона. Профспілковий лідер додала, що звернення в облдержадміністрацію поки ще не успішне, оскільки перевізники отримали відписки з вимогами стабілізувати роботу на маршрутах, інакше договір з ними буде розірваний.

Учасники попереджувальної акції протесту зазначили, що для багатьох з них окремі маршрути є збитковими, оскільки, наприклад, з 34 пасажирів 30 можуть бути пільговиками. Сьогодні, за їх інформацією, на багато приміських маршрутів автобуси не вийшли взагалі, оскільки перевізники не мають коштів на пальне, виплату зарплат водіям, ремонт автотранспорту.

Масштабнішу акцію протесту перевізники обіцяють провести у вівторок, коли запланована сесія Чернігівської облради. Проте, протестувати вони збираються не лише під стінами облради, але і облдержадміністрації.