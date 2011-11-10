Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ скептично оцінює перспективи судових позовів водіїв до міської влади щодо поганого стану доріг у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ заявив журналістам.

"Я хотів би запитати - де були ці юристи 1,5-5 років тому, коли ремонти практично не велися? Ми в цьому році на реконструкцію та капітальний ремонт наших шляхів в Києві вклали таку суму, яку за останні 10 років ніхто не фінансував", - сказав О.ПОПОВ.

Голова КМДА наголосив, що цього року відремонтовано практично всі центральні вулиці. "Я розумію, що треба й околиці ремонтувати. Але ж за один рік цього не зробиш, тому знову ж таки — якщо ми хочемо щось робити, давайте з розумінням до цього ставитися", - додав він.

"Якщо ми декілька мільярдів гривень витратили в цьому році на вирішення цієї проблеми, так покажіть, будь ласка, що в цьому є й позитив. А це питання стосується окремих територій, де ми, до речі, навіть на прибудинкових територіях розпочали капітальний ремонт. Я - не чарівник. Будь-яка людина, яка сьогодні прийде й скаже, що завтра відремонтує всі шляхи, відбудує всі об`єкти - це просто відверта брехня", - переконаний О.ПОПОВ.

За його словами, у кожній сфері є питання, що потребують відповідних ресурсів, технології і професійного підходу. "Те, що в Києві повинні бути сучасні, якісні шляхи - це однозначно. А те, що є позови - нехай вони розглядаються", - додав голова КМДА.