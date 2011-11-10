Кабмін затвердив єдині вимоги і характеристики безпеки прогулянкових суден

Кабінет міністрів затвердив Технічний регламент прогулянкових суден, який регламентуватиме проектування, виробництво і експлуатацію суден в Україні.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури, регламент затверджений 9 листопада 2011 року.

Технічний регламент, розроблений фахівцями Міністерства інфраструктури України, встановлює єдині національні вимоги до прогулянкових суден, а отже - нормативно-правові акти України з питань безпечного використання суден, адаптовані до європейських і міжнародних стандартів.

Зокрема, технічний регламент встановлює класифікацію прогулянкових суден, вимоги до устаткування і захисних систем та їх безпеки, правила маркування і введення в експлуатацію.

У Мінінфраструктури зазначають, що регламент дозволить підвищити рівень безпеки під час використання прогулянкових суден в Україні, а також посилити конкурентоспроможність вітчизняної продукції, яка відповідатиме національним і європейським вимогам і спростити процедури митного оформлення експортно-імпортних операцій.

"Зараз на ринку України пропонується велика кількість різноманітних суден, виготовлених як вітчизняними, так і зарубіжними виробниками. Заходи безпеки встановлені різними виробниками і внесені в конструкцію прогулянкових суден, за об'ємом і змістом істотно відрізняються. Під час продажу на ринку України таких суден виникає проблема підтвердження відповідності характеристик безпеці прогулянкових суден виготовлених різними виробниками. Це призводить до виникнення технічних бар'єрів у результаті застосування великої кількості неузгоджених вимог", - йдеться у повідомленні Мінінфраструктури.