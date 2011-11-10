Україна та Сербія підпишуть угоду про міжнародні автомобільні перевезення

Уряди України і Сербії укладуть угоду про міжнародні пасажирські і вантажні автомобільні перевезення.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури України, відповідне розпорядження Кабміну прийнято 9 листопада 2011 року.

Угода сприятиме удосконаленню нормативно-правової бази українсько-сербських стосунків у сфері автомобільного транспорту і поліпшенню умов автомобільних перевезень пасажирів і вантажів між Україною і Республікою Сербія.

Проект угоди відповідає світовій практиці укладення міжнародних договорів, що регулюють виконання автомобільних перевезень пасажирів і вантажів, і передбачає співпрацю на міжурядовому рівні.

З українського боку виконання угоди забезпечуватиме Міністерство інфраструктури.