"АероСвіт" та "Дніпроавіа" продовжують обслуговувати лінію Київ-Харків

Авіакомпанії "АероСвіт" та «Дніпроавіа», незважаючи на роботи з реконструкції аеропорту «Харків» та обмеження довжини ЗПС, продовжують обслуговувати лінію Київ-Харків, використовуючи літаки Saab 340, які можуть здійснювати зліт і посадку при довжині смуги 1,5 тис. метрів.

Як повідомили УНІАН в авіакомпанії "АероСвіт", "АероСвіт" і "Дніпроавіа" продовжують спільно обслуговувати лінію Київ-Харків з колишньою частотою – 3 рейси на день.

«Обидві компанії продовжують виконувати свої зобов`язання перед пасажирами завдяки залученню до операції на лінії невеликих регіональних літаків Saab 340. Ці турбогвинтові повітряні судна місткістю 33 крісла, на відміну від реактивних літаків Embraer 145 (на 48-50 місць) можуть виконувати зліт/посадку при довжині смуги 1500 метрів", - повідомив УНІАН помічник гендиректора "АероСвіту" Сергій КУЦИЙ.

За його словами, схема використання літаків Saab 340 на рейсах "Дніпроавіа" і "АероСвіту" була відпрацьована ще в літнього періоду в умовах перманентної реконструкції аеродромів українських аеропортів і введення у зв`язку з цим обмежень на обслуговування повітряних суден.

«Літаки Saab 340 з екіпажами на договірних умовах надавалися двома іншими українськими перевізниками, котрі мають у своєму розпорядженні регіональний флот. Ця схема дозволила компаніям "Дніпроавіа" і "АероСвіт" навесні цього року забезпечувати безперервне регулярне сполучення між Києвом і Львовом у той час, коли решта всіх перевізників через обмеження, введених львівським аеропортом, на кілька місяців відмовилися від обслуговування даної лінії", - сказав С.КУЦИЙ.

У той же час, він зазначив, що «NOTAM (попередження - УНІАН) від аеропорту "Харків" про обмеження довжини ЗПС до 1,5 тис. м на період з 9 по 30 листопада 2011 року в авіакомпанії "Дніпроавіа" і "АероСвіт" надійшло 7 листопада і стало для нас повною несподіванкою».

Нагадаємо, що аеропорт «Харків» тимчасово припинив кілька міжнародних авіарейсів у зв`язку з реконструкцією аеродромного комплексу і роботами по скороченню довжини існуючої (старої) злітно-посадочної смуги (ЗПС) з 2 тис. до 1,5 тис. м, які необхідні для спорудження нової ЗПС завдовжки 2,5 тис. м. Нова смуга дасть змогу без обмежень приймати в Харкові повітряні судна типу Boeing 737 і Airbus 320.

Проект реконструкції харківського аеропорту реалізує група DCH.

Довідка УНАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з найважливіших об`єктів столиці Слобожанщини, які реконструюються в рамках підготовки до проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. Масштабний проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, президент - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція МА «Харків» здійснюється у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в проект становить 107,2 млн. дол. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). Сума фінансування, виділеного з державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу (включаючи будівництво аеродромно-диспетчерської башти) - 191,3 млн. дол.