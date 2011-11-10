"АероСвіт" увів триденне відстрочення платежів при бронюванні перевезення на своєму сайті

Авіакомпанія "АероСвіт" ввела послугу PayLater - можливість сплатити перевезення, заброньоване на інтернет-сайті компанії, протягом 72 годин з моменту оформлення замовлення в касах авіакомпанії готівковими коштами.

Як зазначається у повідомленні компанії, раніше on-line-бронювання на сайті "АероСвіту" передбачало обов`язкову інтернет-оплату квитка, інакше інформація про бронювання не зберігалася.

Водночас авіакомпанія повідомляє, що попереднє бронювання з відстроченням платежу можливе не пізніше, ніж за п`ять днів до передбачуваної дати вильоту.

Ціни на квитки на п`яти версіях сайту авіакомпанії "АероСвіт" наводяться у різних валютах: для України в гривнях, на версії для країн Європи – в євро, а на регіональних сайтах для Північноамериканського континенту, Росії та Ізраїлю – у доларах США.

Довідка УНІАН. ЗАТ «АероСвіт» створене в 1994 році. На сьогодні компанія володіє власним авіапарком з 26 літаків виробництва компанії Boeing.