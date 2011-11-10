Укрзалізниця створила "Український транспортно-логістичний центр"

Державна адміністрація залізничного транспорту України (”Укрзалізниця”) створила держпідприємство "Український транспортно-логістичний центр" і має намір вийти на ринок інтермодальних перевезень.

Як йдеться в повідомленні “Укрзалізниці”, переданому УНІАН, створення цього підприємства дозволить підвищити конкурентоспроможність залізничних перевезень і співробітничати з міжнародними логістичними центрами.

За словами директора “Українського транспортно-логістичного центру” Володимира ІВАЩУКА, новий алгоритм взаємодії з клієнтами передбачає спрощення внутрішніх перевізних технологій. Зокрема, практика графіку руху поїздів трансформуватиметься в графік руху вантажу, щоб клієнт при укладенні угоди вже знав весь ланцюг проходження вантажу й точні терміни виконання.

Крім того, залізничники інформуватимуть клієнта не лише про день прибуття вантажу, але й про час прибуття вантажу.

"Вийти на показник у годинах ми повинні ще й тому, щоб вибудовувати гармонійні взаємини з портами та іншими транспортними компаніями. Адже перед нашим центром стоїть завдання здійснювати не лише залізничні перевезення, але й запропонувати клієнту весь логістичний ланцюжок - із можливістю підключення і авіаційного, і водного, і автомобільного транспорту", - повідомив В.ІВАЩУК.

Раніше В.ІВАЩУК обіймав посаду начальника Головного комерційного управління "Укрзалізниці".