Роскосмос ламає традиції - відмовився від передстартового спілкування з космонавтами

Керівництво Роскосмосу вперше відмовиться від традиційного передстартового спілкування з екіпажем космонавтів, що відправляється на Міжнародну космічну станцію (МКС), повідомило журналістам джерело в ракетно-космічній галузі.

"Ухвалено рішення змінити всю передстартову процедуру: раніше після того, як одягнуться в льотні скафандри, вони (космонавти), знаходячись в ізольованій кімнаті, по гучному зв`язку спілкувалися через скляну перегородку з родичами і керівництвом ракетно-космічної галузі. Тепер, надівши скафандри, екіпаж спілкуватиметься тільки із сім`ями. Керівництво галузі вирішило відмовитися від традиційної церемонії напуття космонавтам у присутності родичів і журналістів", - повідомило джерело.

Представники ЗМІ також не будуть допущені на спілкування екіпажу з членами сімей. Раніше журналісти завжди освітлювали ці зустрічі.

Зазвичай за тим, як одягаються космонавти у льотні скафандри, спостерігали керівництво Роскосмосу, представники НАСА або Європейського космічного агентства, якщо до складу екіпажа входять відповідно американський або європейський астронавт.

Крім того, змінено місце рапорту космонавтів про готовність до польоту: місце проведення цієї церемонії перенесли з монтажно-випробувального корпусу на стартовий комплекс. "Рішення нового керівництва галузі ламає традицію", що склалася на космодромі”, - відзначив співбесідник агентства.

Спілкування через скло з космонавтами, підготовленими до відправки на МКС, відбудеться в ніч з неділі на понеділок (14 листопада).

Пуск ракети-носія "Союз-ФГ" с пілотованим кораблем "Союз ТМА-22", який повинен доставити міжнародний екіпаж космонавтів на МКС, призначений на 14 листопада в 08.14 мск.

До складу основного екіпажа входять космонавти Роскосмосу Антон Шкаплеров і Анатолій Іванішин, а також астронавт НАСА Деніел Бербенк. Їх дублери - космонавти Роскосмосу Геннадій Падалка і Сергій Ревін, астронавт НАСА Джозеф Акаба, передає РІА "Новости".