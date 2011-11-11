Літак «Київ - Амстердам» здійснив аварійну посадку у Борисполі

Літак «Київ - Амстердам» авіакомпанії МАУ здійснив аварійну посадку в аеропорту «Бориспіль» через проблеми із шасі під час польоту.

Як передає кореспондент УНІАН, який перебував в аеропорту, офіційний представник МАУ пояснив, що причини технічних несправностей з’ясує спеціально створена комісія.

Внаслідок інциденту відбулися збої у розкладах польотів авіакомпанії, зокрема, скасовано рейс на Женеву.