Британський путівник The Lonely Planet вніс Україну у ТОП-10 туристичних країн

Авторитетний британський путівник The Lonely Planet визначив ТОП-10 країн світу, які варто відвідати у 2012 році.

Україна зайняла в рейтингу третє місце поряд з Угандою і Мьянмой, випередивши Йорданію і Данію, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

The Lonely Planet радить туристам ознайомитися з "великим невідомим місцем Європи". Видання згадує Одесу, Київ, вражаючу природу узбережжя Криму. Також путівник радить обов'язково відвідати міста, які прийматимуть Євро-2012, і Чорнобиль.

На дві сходинки випередила Україну і зайняла перше місце Уганда. The Lonely Planet пропонує туристам відвідати долину річки Ніл, савани і джунглі. Крім того, цього року Уганда святкує 50-річчя Незалежності - у столиці країни, місті Кампалі, буде організовано яскраве і незабутнє свято.

Друге місце в рейтингу зайняла Мьянма (Бірма), яка відома своїми білими піщаними пляжами, оточеними горами. На території країни є багато древніх міст і пагод.

Четверте місце зайняла Йорданія. Видання називає Йорданію однією з найвідкритіших, гостинних і в той же час найдоступніших для мандрівників країн Близького Сходу. The Lonely Planet пропонує відвідати Ваді-рум, Джераш і Мадабу.

П'яте місце - Данія. Подорож по містах Данії особливо зацікавить людей, які люблять подорожувати на велосипеді - по всій країні простягнулося до 10 тис. км велосипедних трас.

Шосте місце отримав Бутан. Путівник радить туристам здійснити політ над горами, які оточують місто Паро; похід через гори західного Бутана і відвідати Королівський національний парк Манас.

Сьоме, восьме і дев'яте місця в рейтингу зайняли Куба, Нова Каледонія і Тайвань, відповідно. На десятій сходинці - Швейцарія.