Російська «Ангара» протягом трьох років отримає у лізинг 10 літаків Ан-148

Російська авіакомпанія "Ангара" (м. Іркутськ) впродовж трьох років отримає в лізинг 10 українсько-російських літаків Ан-148.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі губернатора Іркутської області і уряду Іркутської області.

"Між компаніями "Істленд", "Ілюшин Фінанс Ко" та "Ангара" було підписано попередню угоду про лізинг літаків Ан-148 терміном на 15 років. Планується, що три повітряні судна надійдуть в розпорядження авіаперевізника на початку майбутнього року, а їх експлуатація почнеться у другому кварталі" - сказано у повідомленні.

Зазначають, що ще сім літаків компанія "Ангара" отримає впродовж подальших двох років.

Повідомляють, що в грудні 2011 року ІФК готова узятися до підготовки необхідних кадрів. До цього терміну сторони планують підписати основний контракт.

За інформацією прес-служби, уже розроблена маршрутна мережа, по якій належить літати новим літакам. Планується, що у вранішні години вони прямуватимуть з Іркутська і назад по місцевих авіалініях: в міста Бодайбо, Братськ, Усть-Кут, селище Мама та інші населені пункти області. Потім передбачаються рейси в Якутськ, Новосибірськ, Благовєщенськ, Хабаровськ, а з отриманням необхідних сертифікатів - у країни Південно-східної Азії.

Довідка УНІАН. Ан-148 - регіональний близькомагістральний літак розрахований на комфортне перевезення 68 пасажирів. Дальність польоту складає 3,5 тис. км, крейсерська швидкість - 800-870 км/год. Особливістю цього типу повітряних суден є високе розташування двигунів, що дозволяє літаку здійснювати зльоти і посадки навіть на аеродромах з низькою якістю покриття. Сучасне бортове устаткування робить можливою посадку машини в складних метеорологічних і нічних умовах. Літак спроектований київським АНТК ім. Атонова, у програмі виробництва задіяні завод "Авіант" в Україні і "Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство" в Росії.