МАУ повторно відправила рейс «Київ-Амстердам»

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" близько 12.00 у п'ятницю повторно відправила 109 пасажирів рейсу PS 101 по маршруту "Київ-Амстердам".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, для здійснення рейсу використовувався літак, що призначався для пасажирів рейсу "Київ-Женева". У свою чергу пасажири, які придбали квитки на женевський рейс, будуть перенаправлені на інші рейси, зазначили в компанії.

У компанії розповіли, що літак, який вилітав по маршруту "Київ-Амстердам" вранці о 6.50 був вимушений повернутися в "Бориспіль" через проблеми з шасі. Рішення про повернення в аеропорт було прийняте екіпажем борту близько 8.30, коли літак знаходився над Львовом. Основою для ухвалення рішення стали показання приладів, котрі сигналізували про те, що ліва стійка шасі була в неприбраному стані. Після цього літак благополучно приземлився в аеропорту. При цьому під час посадки усі шасі вийшли нормально, і жоден з пасажирів не постраждав.

У компанії підкреслили, що статус аварійній посадці був присвоїв аеропорт. У прес-службі також повідомили, що розслідуванням інциденту за дорученням Державіаадміністрації проведе комісія МАУ.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) заснована в 1992 році. 100% акцій МАУ є у приватній власності. Основна діяльність МАУ - це пасажирські і вантажні перевезення. Флот компанії складається з 19 літаків "Боїнг-737" різних модифікацій. Базовим аеропортом МАУ є Державний міжнародний аеропорт Києва "Бориспіль" (КВР).