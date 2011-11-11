«Укрзалізниця» централізує диспетчерське управління рухом поїздів

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") має намір створити вертикально інтегровану систему управління перевізним процесом, засновану на максимальній централізації.

Як повідомляє УНІАН прес-служба відомства з посиланням на начальника технічного управління Головного управління перевезень "Укрзалізниці" Ніну ЛИПОВЕЦЬ, у рамках централізації в Києві буде створений Головний центр управління рухом потягів (ГЦУП), а на залізницях - регіональні центри управління рухом потягів (РЦУП), до складу яких увійдуть районні центри.

"На початковому етапі дорожні центри планується включити в структуру залізниць, а на Головний центр будуть покладені завдання з управління рухом потягів на основних транспортних напрямах", - зазначено у повідомленні.

На сьогодні визначено, що з ГЦУП керуватимуть рухом потягів на напрямах: Донецьк - Полтава - Київ - Коростень - Шепетівка - Львів (головний пасажирський хід); Ясиновата - Чаплино - Нижньодніпровськ - Вузол – Знам’янка - Миронівка - Фастів - Казатин - Здолбунів - Львів; Зернове - Жмеринка - Одеса;- Львів - Тернопіль - Жмеринка; Козача Лопань - Харків - Запоріжжя - Мелітополь - Сімферополь; Тополі – Куп’янск - Харків - Основа - Полтава - Кременчук – Знам’янка - Помошна - Одеса; Знам’янка - Миколаїв - Вадим - Джанкой; Волноваха - Очерет Зоря - Пологи - Запоріжжя - Тимково - Помошна - Котовськ.

Також "Укрзалізниця" повідомляє, що скорочення штатів в ході реорганізації не планує.

"Колектив диспетчерів Головного центру управління доцільно комплектувати із залученням працівників з регіонів. Відбудеться перерозподіл фахівців. Ми плануємо залучити на стажування з перспективою роботи в ГЦУП людей із залізниць", - зазначає Н. ЛИПОВЕЦЬ.