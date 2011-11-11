Сьогодні у центрі Києва через футбольний матч обмежать рух автотранспорту

Сьогодні в Києві у зв'язку з проведенням товариської зустрічі між збірними командами України і Німеччини з футболу на НСК "Олімпійський" буде обмежений рух автомобілів на прилеглих до стадіону вулицях.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КМДА, з 17.00 до 00.30 суботи, 12 листопада, буде перекрито рух транспорту по: вул. Еспланадній (від вул. Бассейної до вул. Саксаганского); вул. Рогнединській (від вул. Шота Руставелі до вул. Еспланадної); вул. Жилянською (від вул. Червоноармійської до вул. Шота Руставелі); вул. Фізкультури (від вул. Червоноармійської до заїзду на НСК "Олімпійський"); вул. Червоноармійській (від вул. Димитрова до вул. Жилянської).

За необхідності рух автотранспорту буде також обмежений на вул. Димитрова (від вул. Червоноармійської до вул. А.Барбюса) і пер. Лабораторному (від вул. А.Барбюса до пер. Госпітального).

Сьогодні ж комунальні служби паркуватимуть автобуси футбольних фанів вздовж вул. Лесі Українки від вул. Госпітальної до пер. Щорса (з обох боків у правій смузі руху).

З метою вільного проходу уболівальників до НСК "Олімпійський" з 17.00 буде заборонено паркування транспорту на тротуарах вул. Червоноармійської від пл. Л.Толстого до вул. Жилянської.

Робота громадського транспорту буде продовжена на 1 годину. Станції метро "Палац спорту" і "Олімпійська" після завершення матчу будуть закриті для входу пасажирів.