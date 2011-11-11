57% користувачів соцмереж не хочуть контактувати з брендами через медіа

Згідно з результатами глобального дослідження компанії TNS (дослідження TNS Digital Life), 57% користувачів соціальних мереж Інтернету в розвинених країнах не хочуть контактувати з брендами через соціальні медіа.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі компанії.

При цьому в США ця цифра зростає до 60%, у Великій Британії - до 61%. Істотним є бар`єр просування брендів через соцмережі й в Україні – в нашій країні фактично половина користувачів (49%) не бажають, щоб компанії, бренди контактували з ними на подібних ресурсах.

Змагаючись один з одним в Інтернеті, компанії у всьому світі створюють свої профілі в соціальних мережах, на Facebook, YouTube тощо, щоб швидко і дешево спілкуватися зі споживачами. Але дослідження TNS виявило, що без урахування специфіки цільової аудиторії ці зусилля в половині випадків марні.

«Компанії витрачають час і гроші, намагаючись досягти людей онлайн, не усвідомлюючи, що багатьох обурює таке вторгнення великих брендів у соціальні мережі користувачів Інтернету», - наголошується в повідомленні.

Директор з розвитку TNS Метью ФРОГГАТТ вважає, що світ онлайн поза сумнівом надає величезні можливості для брендів, проте реалізувати цей потенціал можна лише застосовуючи чітко таргетовані маркетингові стратегії. «Вибираючи невірний канал або просто зливаючись з потоком онлайн-шумихи, компанії ризикують відштовхнути потенційних споживачів і зашкодити зростанню свого бізнесу”, - відзначив він.

Водночас, згідно із дослідженням, 54% користувачів у світі (47% в Україні) визнають, що соціальні мережі є відповідним місцем для того, щоб дізнаватися про продукти. Дослідження також виявило великі географічні відмінності, вказуючи на ризики тих брендів, які застосовують дуже узагальнені підходи, що не враховують потреби різних користувачів.

Деякі ринки, що швидко розвиваються, опинилися набагато більш відкриті брендам у соціальних мережах. Наприклад, тільки 33% колумбійців і 37% мексиканців не хочуть, щоб їх турбували бренди в соціальних мережах. З іншого боку, 59% користувачів у країнах, що швидко розвиваються, вважають, що соціальні мережі – прийнятне місце для того, щоб дізнаватися інформацію про бренди.

Дослідження TNS Digital Life також проливає світло на актуальне питання: чому люди все ж таки взаємодіють з брендами онлайн. 46% тих, хто розміщує свої коментарі про компанії, роблять це, бажаючи поділитися порадою. В Україні цей показник дещо вищий, він становить 50%.

Результати дослідження також показали, що люди в Інтернеті частіше хвалять бренди, ніж лають (13% і 10% у світі, 12% і 9% в Україні відповідно).

Проте мотивація онлайн-коментаторів може бути і корисливою. 61% споживачів у світі (66% в Україні) підтримують контакт з брендом онлайн заради акцій і спеціальних пропозицій.

Вивчаючи глобальні контрасти, компанія TNS виявила, що споживачі ринків, що швидко зростають, мають величезне бажання витрачати більше часу і грошей в Інтернеті, ніж зараз. І це відкриває брендам великі можливості для зростання.

Проте в цих країнах необхідно вирішити ще безліч проблем, пов`язаних з інфраструктурою, перш ніж компанії зможуть дійсно перейнятися ентузіазмом до цифрового світу. Майже половина (48%) користувачів у країнах, що швидко розвиваються, (в Україні – лише 22%) могли б більше використовувати Інтернет, якби він був дешевше. Їх число різко зростає в Африці: до 81% людей в Гані, 71% у Нігерії та 68% у Кенії.

Аналогічно, якщо на розвинених ринках лише чверть користувачів розглядають соціальні мережі як відповідне місце для придбання товарів, у країнах, що швидко розвиваються, ця цифра досягає 48%, зокрема в Україні – 42%.

Якщо говорити про практику онлайн-покупок, азіатські споживачі лідирують в освоєнні колективних покупок і покупок через мобільний телефон. Майже половина (46%) споживачів у Китаї вже використовують інструменти колективних покупок – різко відрізняючись від Європи, де відсоток користувачів низький - лише 6% у Швеції та Фінляндії й 10% в Україні.

Популярність покупок за допомогою мобільних телефонів також висока в цьому регіоні: 34% користувачів мобільного Інтернету в Китаї та Південній Кореї здійснюють покупки за допомогою своїх телефонів, порівняно з 16% в Україні.

Довідка УНІАН. Дослідження TNS Digital Life – всебічне вивчення 72 000 користувачів у 60 країнах.

TNS працює в більш як 80 країнах, входить до Kantar, одну з найбільших у світі груп, що надає інсайти та інформаційно-консультаційні послуги.

Kantar Group об`єднує 13 компаній. У групі працює майже 29 тис. чоловік у 100 країнах, і пропонується широкий спектр дослідницьких і консультаційних послуг.