«Укрзалізниця» до 14 листопада повністю відкриє попередній продаж квитків

«Укрзалізниця» сьогодні, 11 листопада, відкриває попередній продаж квитків на 70-75 пар поїздів на дати після 3 грудня, на решту поїздів продаж відкриється до 14 листопада.

Як повідомила УНІАН прес-служба «Укрзалізниці» з посиланням на заступника начальника Головного пасажирського управління Ярослава ПЕТІНОВА, вимушена затримка з відкриттям попереднього продажу квитків на дати після 3 грудня була пов`язана з необхідністю узгодження часу відправлення.

З моменту відкриття продажу квитків на усі поїзди, що відправлятимуться з 3 грудня, проїзні документи будуть оформлюватися з точним зазначенням часу відправлення, прибуття, слідування проміжними станціями згідно з новим узгодженим графіком руху поїздів.

“Переузгоджувати графік руху поїздів, унаслідок чого був закритий продаж залізничних проїзних документів на дати після 3 грудня, Укрзалізниця була вимушена у зв’язку з переходом України на зимовий час”, - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що рішення про перехід на зимовий час було ухвалено Верховною Радою України 18 жовтня 2011 року, коли графік руху поїздів був вже повністю узгоджений з залізничними адміністраціями сусідніх держав.

У зв’язку з переходом на зимовий час вперше в історії країн СНД різниця у часі між Україною та Російською Федерацією становитиме 2 години.