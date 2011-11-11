Уряд ліквідує Держінспекцію з безпеки судноплавства

Кабінет міністрів ухвалив ліквідувати Головну державну інспекцію з безпеки судноплавства.

Про це йдеться у постанові уряду №1149 від 9 листопада 2011 року.

Згідно з постановою, головою комісії з ліквідації Держінспекції призначено заступника начальника Держінспекції Володимира ДОРОНІНА.

Заходи з ліквідації Головної держінспекції з безпеки судноплавства мають бути здійснені упродовж шести місяців.