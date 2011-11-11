Рівненська облрада просить не закривати єдину в Україні діючу вузькоколійку

Рівненська обласна рада звернулася з листом до Міністерства інфраструктури України та до Державної адміністрації залізничного транспорту з проханням не закривати єдину в Україні діючу вузькоколійку, яка пролягає по двох північних районах області на відстані понад 100 км за маршрутом Зарічне-Антонівка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, влада Рівненщини аргументує своє прохання тим, що автодорога між населеними пунктами Володимирецького району розбита, а на її капремонт потрібно 55 млн. гривень. Тому вузькоколійка чи не єдиний транспортний засіб для мешканців району.

Ще один головний козир противників закриття вузькоколійки – її виняткове значення для туристичної привабливості поліських районів області. Адже ліквідація унікальної залізниці поставить під загрозу прокладання нових туристичних маршрутів, зокрема, реалізацію проекту «Бурштиновий шлях», який, згідно планів облдержадміністрації, передбачає проведення фестивалів на кожній зі станцій по маршруту вузькоколійки.

Нагадаємо, що у вересні 2011 року «Укрзалізниця» заявила про намір ініціювати закриття вузькоколійної залізниці Антонівка-Зарічне, якій уже понад сто років, через її збитковість.