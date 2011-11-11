«Укрзалізниця» з 2012 року планує ввести гнучкі тарифи на пасажирські перевезення

«Укрзалізниця» з 2012 року планує впровадити систему гнучких тарифів на пасажирські перевезення, що дозволить залізниці самостійно встановлювати вартість проїзду.

«Наше завдання - зробити тариф беззбитковим. Ми вже робимо перші кроки, пробуємо віддати міністерству регулювання ціни на квитки у вагонах СВ (спальний вагон — УНІАН). Кабмін не повинен регулювати вартість перевезень. Це не його функція. Переходу до таких гнучких тарифів можна чекати в 2012 році. У цьому, 2011 році ми не зможемо, для цього потрібно переконати регулюючі органи», - повідомив УНІАН заступник міністра інфраструктури Владимир КОРНІЄНКО.

Він відзначив, що така система не означає підвищення вартості проїзду, а в деяких випадках передбачатиме її зниження.

«Нема нічого страшного в тому, щоб відпустити тариф. Якщо завтра опустити тариф на СВ, нічого не зміниться. Його потрібно сьогодні знижувати, тому що він піднятий необгрунтовано, і СВ взимку ходять незавантажені. Відпустити тариф - не означає його підвищити. Це означає зробити його гнучким», - сказав заступник міністра.

Коментуючи можливість зміни цін на проїзд у різних типах вагонів, В.КОРНІЄНКО відзначив, що «купейні вагони мають бути хоча б на рівні собівартості, а СВ мають приносити прибуток».

Разом з тим В.КОРНІЄНКО зазначив, що зміни не торкнуться плацкартних вагонів.

«Плацкарт не потрібно чіпати. Плацкарт - це соціальний вагон, у нас плацкартних вагонів - 50%. Їх має регулювати держава», - сказав він.

В.КОРНІЄНКО відзначив, що формування тарифів буде засновано на попиті на проїзд у цьому напрямі, зокрема, проїзд в буденні дні може бути дешевше, ніж у вихідні та святкові дні.