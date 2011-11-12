На неділю синоптики прогнозують незначне похолодання

На завтра в Україні синоптики прогнозують незначне похолодання.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 13 листопада буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, в Карпатському регіоні, горах Криму та місцями в східних областях 6-9° морозу; вдень 0-5° тепла, на Закарпатті до 8°.

У Київській області завтра буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-8 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла.

У столиці завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-8 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.