Закриття угоди з отримання Renault-Nissan контролю в "АвтоВАЗі" відкладається на 2012 рік

Альянс Renault-Nissan планує в 2012 році закрити операцію зі збільшення своєї частки в найбільшому російському виробникові легкових автомобілів ВАТ "АвтоВАЗ" до контрольної, заявило в суботу журналістам джерело, близьке до переговорів, повідомляє РІА "Новости".

Раніше глава Renault Карлос Гон повідомляв, що розраховує закрити угоду в 2011 році.

"Цього року навряд чи, тому що складна структура операції. Швидше за все вона (угода - ред.) Буде закрита в наступному році", - сказало джерело в кулуарах міжнародної фінансової конференції, організованої "Сбербанком".

При цьому він зазначив, що після збільшення частки альянсу в "АвтоВАЗі" до контрольної Renault може отримати в "АвтоВАЗі" 35% акцій, а Nissan - 15%.

На даний час основні акціонери "АвтоВАЗу" - держкорпорація "Ростехнології", "Тройка Діалог" і французька компанія Renault - володіють по 25% його акцій.

Довідка. ВАТ "АвтоВАЗ" - найбільший виробник легкових автомобілів у Росії. За підсумками січня-жовтня 2011 року в Росії реалізовано 493,2 тисячі автомобілів Lada, що вище показників аналогічного періоду минулого року на 17,1%.