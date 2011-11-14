"Вертольоти Росії" і "Мотор Січ" підписали контракт на поставки двигунів

Холдинг "Вертольоти Росії" і українська двигунобудівна компанія "Мотор Січ" підписали контракт на поставки українських двигунів для російських комерційних вертольотів.

Як передає РІА «Новости», про це повідомив журналістам керівник "Мотор Січ" В’ячеслав БОГУСЛАЄВ, відзначивши, що контракт було підписано на авіакосмічному салоні "Дубай Аерошоу-2011», що відкрився сьогодні.

"Ми вперше підписали договір на 1,2 млрд. дол. тривалістю п`ять років. Ні ми, ні наші російські колеги за жодного розвитку подій не можемо "зістрибнути" з цього контракту, оскільки в ньому обумовлені всі юридичні наслідки. Зі свого боку ми гарантуємо виконання контракту якісно і в строк", - сказав він.

За його словами, ще одна важлива особливість підписаного контракту полягає в тому, що взято напрям на здорову конкуренцію і вироблена правильна цінова політика.

"Найважливіше, що графіки поставок двигунів для російських вертольотів затверджуватимуться, як ми говоримо, "нагорі". Це дозволяє Росії та Україні планувати на п`ять років комерційне вертольотобудування, а нам - поставки двигунів", - сказав В.БОГУСЛАЄВ.

Він зазначив, що двигуни будуть призначені для комерційних російських вертольотів.

"Поставки двигунів не здійснюватимуться в рамках держоборонзамовлення. Цей контракт має комерційну спрямованість. Ми поставлятимемо по 250-270 двигунів на рік упродовж п`яти років", - сказав В.БОГУСЛАЄВ.