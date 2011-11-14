Корпорація «Еталон» за 10 місяців подвоїла виробництво автобусів

ЗАТ "Бориспільський автозавод" і ЗАТ "Чернігівський автозавод", які входять у корпорацію "Еталон", у січні-жовтні 2011 р. збільшили виробництво автобусів різних модифікацій у 2 рази порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 1 361 штуки.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України "УкрАвтоПром", у яку входить корпорація "Еталон".

У повідомленні сказано, що в січні-жовтні корпорація також збільшила виробництво вантажних автомобілів на 64,1% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 215 штук.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році корпорація "Еталон" збільшила виробництво автобусів різних модифікацій у 3,5 разу порівняно з 2009 роком - до 1 008 штук.

Довідка УНІАН. Корпорація "Еталон" (м. Київ) об'єднує 21 підприємство. У корпорацію входить Бориспільський і Чернігівський автозаводи.

ЗАТ "Бориспільський автозавод" - одне з наймолодших українських підприємств у галузі проектування і виробництва автотранспортних засобів. Зареєстроване у квітні 2002 року. Бориспільський автозавод бере активну участь в реалізації державної програми "Шкільний автобус". На заводі освоєно виробництво двох моделей шкільних автобусів.

ЗАТ "Чернігівський автозавод" створене у серпні 2003 року. Виробничий процес охоплює заготівельний, кузовний, складальний, фарбувальний і ремонтно-випробувальний етапи.