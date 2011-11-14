«Єврокар» за 10 місяців збільшив виробництво автомобілів на 52%

Виробник автомобілів марок VW Group - ЗАТ "Єврокар" (Закарпатська обл.) у січні-жовтні збільшило виробництво автомобілів різних марок на 51,9% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 8,588 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України "УкрАвтоПром", у яку входить "Єврокар".

У повідомленні сказано, що у жовтні "Єврокар" збільшив виробництво автомобілів різних марок на 62,8% порівняно з жовтнем 2010 року - до 1 385 штук.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році "Єврокар" збільшив виробництво автомобілів різних марок у 2 рази порівняно з 2009 роком - до 7,195 тис. штук.

Довідка УНІАН. ЗАТ "Єврокар" (с. Соломон Ужгородського району Закарпатської області) є виробником автомобілів марок Volkswagen Group в Україні.

Холдинг Volkswagen володіє марками Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley і деякими іншими.