Столичні автовиробники збільшили перерахунок податків до бюджету у 7,6 разу

Столичні автовиробники у січні-вересні 2011 року перерахували до державного бюджету 24 млн. грн. податків, що у 7,6 разів більше порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) в м. Київ.

Щодо звітності з ПДВ, об'єми поставок продукції автомобілебудування виросли на понад 700 млн. грн. Згідно з даними Головного управління статистики в м. Київ, столичні підприємства машинобудування у січні-вересні збільшили постачання на 3,8% порівняно з аналогічним періодом у 2010 році. Зокрема, сплата податку на прибуток у 2011 році збільшилася в 1,8 разу, ПДВ - у 2,1 разу.

Нагадаємо, за даними ДПСУ, підприємства автомобільної галузі в цілому у січні-вересні 2011 року перерахували до державного бюджету 1,1 млрд. грн., що в 1,4 разу більше порівняно з аналогічним періодом 2010 року.