КрАСЗ за 10 місяців збільшив виробництво легкових автомобілів на 2,3%

Кременчуцький автоскладальний завод (КрАСЗ, м. Кременчук, Полтавська обл.) в січні-жовтні 2011 року збільшив виробництво легкових автомобілів різних марок і модифікацій на 2,3%, у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, - до 5 309 штук, а також виробив 200 вантажних автомобілів.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України "УкрАвтоПром", у яку входить КрАСЗ.

У повідомленні сказано, що в жовтні КрАСЗ виробив 5 700 легкових автомобілів, що на 3,7% менше, ніж у жовтні 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році КрАСЗ збільшив виробництво автомобілів різних марок і модифікацій на 69,2% порівняно з 2009 роком - до 6 341 штуки.

Довідка УНІАН. Спільне українсько-російське підприємство "КРЕМЕНЧУГ-АВТОГАЗ" перереєстроване у липні 2001 року в ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод". У 2000 році основним засновником і генеральним дилером підприємства стала корпорація "Автоінвестстрой" (нині - "АІС"). Потужність заводу складає 40 тис. автомобілів на рік.