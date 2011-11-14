Intel та Toyota розроблять нове покоління інформаційно-розважальних систем

Корпорація Intel (США) і Toyota Motor Corporation (Японія) оголосили про спільну роботу над наступним поколінням інформаційно-розважальних систем, які відкриють нові можливості застосування сучасних мобільних технологій в автомобілях.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі корпорації Intel.

Згідно з даними Mobile Future, автомобілі, обладнані засобами зв'язку з Інтернет, є третім за темпами росту технологічний сегмент після смартфонів і планшетів. У автомобілях все частіше використовуються вбудовані технології для взаємодії з цифровим контентом. Очікується, що об'єм ринку напівпровідникових компонентів для інформаційно-розважальних систем і систем телематики виросте з 5,6 млрд. дол. у 2010 р. до 8,7 млрд. дол. у 2018 р.

Intel і Toyota вирішили спільно адаптувати функціонал в мобільних пристроях, якими водії і пасажири користуються в повсякденному житті, і зробити можливим їх використання в транспортних засобах.

Intel і Toyota мають намір інтегрувати сучасні технології в транспортні засоби, зробити їх зрозумілими і зручними. Сторони планують розробити принципи взаємодії користувача з системою, які включатимуть сенсорне введення технології розпізнавання голосу і жестів та управління інформацією.

Довідка УНІАН. Intel - світовий лідер в розробці інноваційних рішень для обчислювальної техніки, зокрема, процесорів для комп'ютерів.