«МТС Україна» запустила в експлуатацію станції CDMA нового покоління

Оператор мобільного зв'язку "МТС Україна" запустив у Київській області перші базові станції з підтримкою стандарту передачі даних CDMA2000 1хEV - DO EV - DO Rev.B/B+, що забезпечує вищу передачу даних для користувачів сервісу "МТС Коннект 3G".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У рамках комплексної програми з перекладу CDMA-мережі МТС на новий стандарт, оператор встановив на базових станціях (БС) в Київській області модулі Alcatel MC - EVM. Це устаткування, що виконує функції формування радіоканалу, забезпечує повну сумісність БС з новою технологією.

Після установки модулів на усі БС, МТС приступить до фінальної стадії переходу на Rev.B/B+ - розширення ядра мережі і підготовки транспортної мережі, що забезпечує передачу даних між БС. Крім того, упродовж поточного і наступного року МТС планує побудувати і розширити близько 500 базових станцій у рамках реалізації програми зі збільшення наявного покриття і підвищення загальної місткості CDMA-мережі оператора.

На цей момент на усій CDMA-мережі "МТС Україна" забезпечена програмна підтримка технології Rev.B за рахунок установки програмного рішення CDMA Multi Carrier EV - DO Revision B/B+ (MC EV - DO). Це вже дозволяє забезпечити обмін даними на швидкостях 9,3/5,4 Мб/з (прийом/передача даних) на одного абонента. У перспективі сумарний показник швидкості буде збільшений до 14,7/5,4 Мб/с.

МТС планує здійснити комерційний запуск мережі стандарту Rev.B/B+ і випустити модеми для роботи з новою версією сервісу вже на початку наступного року.

Проект з впровадження і тестування технології CDMA2000 EV - DO Rev.B/B+ реалізується за підтримки компаній Alcatel - Lucent і "СІТРОНІКС Інформаційні Технології".

Довідка УНІАН. Послуга "МТС Коннект 3G" доступна абонентам більш ніж в 230 населених пунктах по усій Україні: в усіх обласних центрах, а також у великих і малих містах обласного і місцевого підпорядкування. Послуга "MTС Коннект 3G" надає високошвидкісний інтернет-доступ по безпровідних каналах технології третього покоління зв'язку. Максимальна швидкість у вхідному трафіку може досягати 3,1 Мбіт/с.

Мережа ПрАТ "МТС Україна" охоплює понад 98% території України, на якій проживає 99% населення. Компанія обслуговує більше 18,99 млн. абонентів. Виручка за 2010 рік склала 8,5 млрд. грн. "МТС Україна" - 100% дочірня компанія ВАТ "Мобільні Телесистеми" (Росія).