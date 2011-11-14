14-20 листопада в Україні пройде Тиждень безпечного руху

14-20 листопада в Україні під егідою ООН пройде Тиждень безпечного руху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Управління ДАІ МВС України Валерій ЛОЗОВИЙ, зазначивши, що такий захід проходить в Україні уже втретє.

“Мета Тижня – зробити наші дороги безпечнішими. Адже, незважаючи на те, що протягом чотирьох років ми маємо стабільну тенденцію до зниження дорожньо-транспортних пригод, аварійності в державі, слід відзначити, що проблема аварійності лишається актуальною”, – сказав В.ЛОЗОВИЙ.

Він повідомив, що гасло Тижня безпечного руху – “Партнерство заради безпеки!”.

Як підкреслив В.ЛОЗОВИЙ, за рівнем смертності під час ДТП Україна посідає 5-те місце у Європі. За його словами, основними причинами аварій залишаються керування транспортом у нетверезому стані, перевищення швидкості, недотримання безпечної дистанції, порушення правил пішоходами, а також ігнорування використання ременів безпеки.

В.ЛОЗОВИЙ також наголосив на факторах, які впливають на зростання аварійності на дорогах: “Насамперед, серед молодих учасників дорожнього руху характерна відсутність необхідного довіду та переоцінка власних здібностей”.

Він повідомив, що у рамках Тижня безпечного руху буде проводитися співпраця з волонтерами, профілактична робота з водіями, які допускають незначні порушення правил дорожнього руху, та заходи у навчальних закладах.

У свою чергу, директор Департаменту безпеки галузі Міністерства інфраструктури України Юрій ГЕРЖОД зауважив, що триває робота із законодавчого запровадження системи відеонагляду на дорогах і залізничних переїздах. “Сьогодні уже таких систем шість побудовано на кожній залізниці. І є план побудови 30-ти на особливо небезпечних залізничних переїздах”, – повідомив він.

Також Ю.ГЕРЖОД наголосив на необхідності внесення змін до статті 123 Адміністративного кодексу України про правопорушення для водіїв комерційного транспорту, які здійснюють перевезення пасажирів або небезпечних вантажів.

“Якщо порушуються правила дорожнього руху при проїзді через залізничний переїзд – позбавлення прав керування на строк від 1 до 3 років”, – сказав він.

Ю.ГЕРЖОД повідомив, що з 2012 року планується впровадження використання ременів безпеки у автобусах на міжміських маршрутах, облаштування автобусів і вантажівок обмежувачами швидкості тощо.

Як сказав президент ВГО “Асоціація безпки дорожнього руху” Михайло БЕРЛІН, ситуація з кількістю ДТП в Україні покращується: минулого року внаслідок ДТП гинуло 17 осіб за добу в середньому, цього року – 12 осіб.

За його словами, згідно із соціологічними дослідженнями, 70% українців дуже переймаються ситуацією на дорогах. Водночас, сказав М.БЕРЛІН, дослідження Світового банку засвідчують, що щороку економіка України втрачає 5 мільярдів доларів внаслідок ДТП.

“Тиждень безпеки дорожнього руху передбачає вирішення двох питань: це інформованість людей про проблему безпеки дорожнього руху і стимулювання дій на всіх рівнях”, – наголосив заступник генерального директора Моторного (транспортного) страхового бюро України Іван ГУМІНСЬКИЙ.

За його словами, потрібно переглянути закон про обов’язкове страхування цивільної відповідальності. Одним з основних проблемних питань у законі І.ГУМІНСЬКИЙ назвав відшкодування за заподіяну шкоду життю та здоров’ю постраждалих у ДТП осіб.

І.ГУМІНСЬКИЙ наголосив на важливості автомобільного страхування. “Ми щомісяця виплачуємо не менше 60 мільйонів гривень”, – додав він.

За його даними, за 2010 рік потерпілим за страховкою виплачено 3,5 млрд. грн. “У поточному році ми виплатили 21 млн. грн. застрахованим потерпілим з вини незастрахованих”, – додав він.

Довідка УНІАН. За офіційною статистикою, у 2010 році в Україні в аваріях загинуло 4709, травмовано – 38 917 осіб. Кожен третій загиблий – людина віком до 29 років.