ЄК пропонує дозволити використання сканерів тіла в аеропортах

Брюссель. Єврокомісія вважає за можливе дозволити країнам-членам Європейського Союзу використовувати сканери тіла в аеропортах для посилення безпеки польотів.

Про це йдеться у схваленому сьогодні Єврокомісією проекті закону, що передбачає при цьому жорсткі умови використання таких сканерів.

«Сканери безпеки є значущою альтернативою існуючим методам огляду, і дуже ефективні для виявлення як металевих, так і неметалевих об`єктів», - заявив відповідальний за питання транспорту віце-президент Єврокомісії Сиїм КАЛЛАС.

Відповідно до запропонованих правил, пропонується дозволити використання сканерів, які не зберігають, не копіюють, не роздруковують і не передають фотографії. При цьому неавторизований доступ до використання фотографій має бути заборонений.

Пропозиція Єврокомісії містить положення про те, що пасажири мають бути поінформовані про умови використання сканерів тіла, а також мати право відмовитися від проходження контролю на сканерах тіла на користь інших методів огляду.

При цьому до списку дозволених до використання сканерів тіла включені тільки ті, які не використовують рентгенівське випромінювання.

Прес-служба Єврокомісії зазначила, що після 25 грудня 2009 року, коли була виявлена спроба провезення пасажиром пластикової вибухівки в літаку, що слідував рейсом з Амстердама до Детройта, ряд країн-членів ЄС посилив заходи безпеки в аеропортах, зокрема став застосовувати сканери тіла. Серед таких країн – Велика Британія, Фінляндія, Нідерланди, Німеччина, Франція та Італія. Водночас, досі не існує загальноєвропейських правил використання таких сканерів.