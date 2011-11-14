МВС доручено не перекривати дороги під час проїзду Литвина та Азарова

Існує доручення міністру внутрішніх справ не перекривати дороги і не регулювати рух, коли проїжджають кортежі голови Верховної Ради і прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН. При цьому він не уточнив, ким саме таке доручення дано.

Водночас В.ЛИТВИН сказав, що «це доручення суперечить закону, який передбачає відповідне регулювання».

В.ЛИТВИН підкреслив: «Я особисто сприймаю це із розумінням, оскільки інколи сам сідаю за кермо на вихідні, і навіть у вихідні дні досить таки важко просуватися, особливо по Окружній дорозі, коли виїжджаєш на Житомир. І я розумію людей, які перебувають у статусі водія».

За словами В.ЛИТВИНА, що ж стосується перекриття руху, коли проїжджає Президент України, «я виходу із того, що глава держави обраний народом і повинен безпечно пересуватися туди, куди в нього прокладений маршрут».

«Намагатися запропонувати в цьому плані якесь рішення – це підняти політичну хвилю, а результативного голосування у Верховній Раді не буде», - вважає В.ЛИТВИН.