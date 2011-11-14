Корпорація «Богдан» має намір розпочати серійне виробництво автобусів на базі Hyundai

Корпорація «Богдан», один з найбільших суб`єктів українського ринку автотранспортних засобів, має намір до кінця 2011 року розпочати серійне виробництво автобусів малого класу серії А20 на агрегатній базі Hyundai на потужностях ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» (раніше ВАТ «Луцький автомобільний завод») у Луцьку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар корпорації «Богдан» Сергій КРАСУЛЯ.

За його словами, початок серійного виробництва став можливим після завершення компанією Hyundai Motor Company (Південна Корея) технічного аудиту виробництва з проведенням спеціальних тестів продукції, що випускається, обстеженням виробничих потужностей, техпроцесів і документації.

При цьому С.КРАСУЛЯ зазначив, що корейська сторона засвідчила, що корпорація «Богдан» володіє виробничими потужностями, які здатні випускати комерційну техніку Hyundai, що відповідає стандартам якості корейської компанії, а результат аудиту дозволяє поглибити співпрацю компаній і у сфері комерційної техніки.

За словами С.КРАСУЛІ, в 2012 році корпорація планує виготовити близько 1 тис. таких автобусів (у модифікаціях «Місто», «Передмістя» і «Шкільний») з урахуванням поставок як на внутрішній ринок, так і на експорт.

«Із завершенням аудиту ми дістали можливість поставляти продукцію і на зовнішні ринки, і на даний час проходить сертифікація цих автобусів у Росії», - сказав він.

Автобус «Богдан» А20 – спільна розробка корейських і українських фахівців. Автобус має несучий кузов (більш довговічний і надійний порівняно з рамною конструкцією), пасажиромісткість 48 осіб (зокрема 24 сидячих місць), а модифікація «Шкільний» має максимальну кількість місць серед аналогів в Україні – 30. Автобуси оснащуються двигунами стандартів Євро-3 і Євро-4.

За словами С.КРАСУЛІ, на сьогодні розглядається можливість на агрегатній базі Hyundai, окрім автобусів малого класу, що випускаються з двигунами Євро 3 і Євро 4, запустити в серію міські машини середнього і великого класу.

Обслуговуванням і продажем техніки займатиметься компанія «Хюндай мотор Україна» – офіційний представник автомобілів ТМ Hyundai в Україні, дистриб`ютор Hyundai Motor Company. На сьогодні в її дилерській мережі реалізується 8 моделей вантажних автомобілів у різних модифікаціях.

Довідка УНІАН. Корпорація «Богдан», один із найбільших гравців українського ринку автотранспорту, створена у лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, направлених на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів.

На даний час компанія має два сучасні заводи – з виробництва легкових автомобілів у Черкасах потужністю 120-150 тис. автомобілів (випускає автомобілі Lada і Hyundai, а також автомобілі під власним брендом) і автобусів і тролейбусів у Луцьку потужністю 6 тис. штук.