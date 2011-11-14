Харків закупив у Чехії 20 трамваїв, які були у користуванні.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті Харківської міської ради.

Напередодні Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС поінформував, що перша партія чеських трамваїв минулого тижня вже прибула до Харкова, передана Салтівському трамвайному депо і чекає виходу на маршрути.

«Ми закупили 20 трамваїв, частина з них уже стоїть у депо. Трамваї були у користуванні, вони пройшли передпродажну підготовку, але це якісний і сучасний транспорт», - сказав Г.КЕРНЕС і додав, що це не остання закупівля міського транспорту і незабаром у Харкові буде багато сучасного електротранспорту.

Водночас, харківське інтернет-видання «Главное», посилаючись на офіційну відповідь Транспортного управління Праги, повідомляє, що Харків закупив у Чехії списані трамваї через посередника за завищеною у 5-10 разів ціною.

«Як випливає з офіційної відповіді чеської сторони, Харкову були продані 10 трамваїв Т3 на загальну суму 700 тис. крон (без ПДВ). Вказана сума становить приблизно 28 тисяч євро або трохи більше 300 тисяч гривень. «Іншими словами, вартість одного вагона становить 30 тис. грн., а не 150-160, як про це заявив журналістам директор Департаменту транспорту і зв`язку Харківського міськвиконкому Сергій ДУЛЬФАН. Навіть якщо врахувати, що чеська сторона під словом «трамвай» припускала зчеплення з двох вагонів, то вартість одного вагона виходить і того менше – всього 15 тис. грн.», - повідомляє видання. «За інформацією Транспортного підприємства чеської столиці, трамваї були списані через те, що від’їздили граничний кілометраж (пробіг), відведений для пасажирського транспорту, і їхня подальша експлуатація в Чехії була просто неможлива», - повідомляє «Главное».

Прес-служба Харківської міськради, у свою чергу, подає коментар директора Департаменту транспорту і зв`язку Харківської міської ради Сергія ДУЛЬФАНА, який повідомив, що «трамваї закупили у празьких депо за договором приватно-державного партнерства за позабюджетні кошти».

«Згідно з вимогами Європейського Союзу, у столицях країн, що належать до нього, мають їздити трамваї більш високого класу. Тому в Празі тепер оновлюють рухомий склад на більш сучасний. Ще пару місяців тому ці трамваї обслуговували чеських пасажирів, і тепер вони працюватимуть у нашому місті», - зазначив директор департаменту.

Також він наголосив, що хоча чеські трамваї і не нові, але вони значно кращі від трамваїв цього ж року випуску, які використовуються в Україні. Зокрема, колеса харківських трамваїв майже удвічі більш зношені, і заміна чотирьох колісних пар обходиться Харкову у 40 тис. грн.

«Купивши чеський трамвай за 150 тис. грн., ми не ставимо нові колеса й економимо 40 тис. грн. на їхній заміні. Єдине, що потрібно замінити, - візок, до якого кріпляться колеса, бо у Європі трамваї їздять по більш вузькій колії. З економічного погляду це набагато вигідніше, ніж закуповувати абсолютно новий рухомий склад», - сказав С.ДУЛЬФАН.

Він також підкреслив, що вартість одного нового чеського трамвая - близько 5,5 млн. грн. Вартість нового трамвая харківського виробництва - 2-2,2 млн. грн. Термін експлуатації чеських трамваїв - 15 років, з урахуванням того, що кожні 5 років вагони трамваїв будуть проходити капітальний ремонт.

«Чеські вагони вийдуть на маршрути після того, як ми приймемо їх у комунальну власність на найближчих сесіях міської ради», - повідомив С.ДУЛЬФАН.