У Львівській області водій «Москвича» збив велосипедиста, тіло кинув в озеро

У місті Дрогобич Львівської області водій автомобіля "Москвич" вчинив наїзд на велосипедиста, який від отриманих травм помер на місці події. Щоб приховати злочин, тіло жертви чоловік разом із спільниками намагався заховати в місцевому озері.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби управління ДАІ у Львівській області Світлана ДОБРОВОЛЬСЬКА, 6 листопада на березі озера в місті Дрогобич випадкові перехожі виявили тіло чоловіка, недалеко від якого лежав велосипед. Співробітники міліції, які прибули на місце події, встановили, що чоловік загинув від травм, характерних для ДТП.

Внаслідок застосування комплексу оперативно-розшукових заходів було встановлено, що напередодні, 5 листопада, 26-річний раніше судимий житель Дрогобича, керуючи автомобілем "Москвич", у салоні якого були ще два 18-річні жителі Дрогобича, на вулиці Спортивній у Дрогобичі вчинив наїзд на 57-річного місцевого жителя, який їхав на велосипеді. Від отриманих травм велосипедист помер на місці ДТП.

"Тіло чоловіки поклали у багажник, прибрали з дороги велосипед і, щоб приховати злочин, вивезли потерпілого в місцеве озеро", - розповіла С. ДОБРОВОЛЬСЬКА.

14 листопада правоохоронці затримали двох спільників винуватця ДТП. Водія "Москвича" розшукують.

Проводиться слідство.