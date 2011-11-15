У Києві відкрився міжнародний Форум з будівництва та експлуатації автодоріг

Сьогодні в Києві відкрився міжнародний Форум "АвтоДорЕкспо 2011" - головна виставкова подія автодорожньої галузі України. Про це УНІАН повідомили організатори форуму - Державна служба автомобільних доріг "Укравтодор" і виставкова компанія "АККО Інтернешнл".

У експозиції на "АвтоДорЕкспо" представлені новітні розробки в галузі технологій і устаткування для будівництва, ремонту, обслуговування доріг, мостів і тунелів, інженерно-технічне устаткування, техніка і засоби для організації і регулювання дорожнього руху, для безпеки руху, будівельні матеріали і компоненти, автозаправні комплекси, а також послуги з проектно-вишукувальних робіт, фінансові послуги та ін.

Цього року у виставці беруть участь понад 100 експонентів з Великобританії, Греції, Іспанії, Італії, Німеччини, Росії, Швейцарії, Туреччини і України. Серед них світові лідери галузі, такі як CFF GmbH& Co.KG, СOMAP S.r.l., FHL Group, HOFMANN GmbH, INFRATEST PRUFTECHNIK GMBH, METSO MINERALS, PASS+CO BARRIER SYSYEMS GmbH, Tensar International, THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS S.A., а також провідні українські компанії АММАНН УКРАЇНА, АСБУД-Україна, АТЛАС КОПКА УКРАЇНА, БУДШЛЯХМАШ, ВІАКОН, ВІРТГЕН УКРАЇНА ДНІПРОПРОМ, ДОРОЖНІ ЗНАКИ, ЄВРОІЗОЛ ГЕОСИНТЕТИКС, КЛАРІАНТ КОНСАЛТИНГ АТ, КОЛОР С. І.М, КОМПЛЕКТАВТОДОР, КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНІХ МАШИН, МАГЕБА УКРАЇНА, ОБЕРБЕТОН, СТіМ Україна, УКРГЕОДОР, Завод Фрегат та ін.

У церемонії урочистого відкриття форуму взяли участь заступник голови Державної служби автомобільних доріг України, голова комісії з реорганізації служби Євгеній ПРУСЕНКО; голова правління ПАТ "Автомобільні дороги України" Сергій СТЕЛЬНЯКОВИЧ; головний інженер ПАТ "Автомобільні дороги України" Олександр ВИШНЄВСЬКИЙ; директор "Укрдорінвест" Ігор ГАЛАЩУК; директор ДерждорНДД Василь НАГАЙЧУК, а також директори департаментів, начальники управління Державного Агентства автомобільних доріг України.

Звертаючись до учасників і гостей форуму, ті, хто виступали, відзначили велике значення "АвтоДорЕкспо" для розвитку усієї економіки країни. Вони високо оцінили роботу Державної служби "Укравтодор" і висловили упевненість в поглибленні міжнародної співпраці, яка включає обмін досвідом, просування сучасних технологій для поліпшення українських автомобільних доріг.

16 листопада у рамках форуму відбудеться науково-практична конференція, яка завжди привертає увагу фахівців галузі, оскільки є ідеальним місцем для ознайомлення з передовими вітчизняними і зарубіжними науково-технічними розробками, матеріалами, технікою, а також для обговорення актуальних питань галузі.

Як заявляють організатори, "АвтоДорЕкспо" - це унікальна можливість для ділового спілкування, обміну досвідом, ознайомлення з новітніми досягненнями науки і техніки. Це місце зустрічі професіоналів, яке сприяє розвитку міжнародної співпраці, інвестиційній діяльності і інтеграції України у світову економіку".

З 2010 року форум проводять під патронатом Ради керівників торгово-промислових палат держав-учасників СНД.

Форум працюватиме з 15 по 17 листопада у Виставковому Центрі "АККО Інтернешнл" за адресою: Київ, проспект Перемоги, 40-Б (парк ім. Пушкіна).

Детальна інформація про програму конференції - на сайті форуму - http://www.avtodorexpo.com.ua/ru/text/programm