«Укрзалізниця» у 2012-2013 рр. планує перейти на автоматизований продаж білетів

У 2012-2013 роках "Укрзалізниця" планує повністю ввести систему автоматизованого продажу залізничних квитків.

Про це повідомив на прес-конференції у вівторок генеральний директор "Укрзалізниці" Володимир КОЗАК.

"У 2012-2013 році ми плануємо вийти на 90% автоматизований продаж квитків", - сказав він.

В. КОЗАК також додав, що система передбачатиме продаж квитків через спеціальні автомати, у яких можна буде як отримати вже оплачений квиток, так і сплатити за допомогою банківських карток або готівкою.

Він зазначив, що на сьогодні об'єм інвестицій на таку програму не визначено. Водночас "Укрзалізниця" не планує повністю ліквідовувати усі каси попереднього продажу квитків.

В. КОЗАК також сказав, що система автоматичного продажу залізничних квитків матиме на увазі розвиток системи "Піврічних продажів". "Ми прагнутимемо до піврічних продажів", - сказав він.

За словами В. КОЗАКА, квитки з фіксованою датою, придбані за півроку до поїздки, коштуватимуть дешевше, ніж квитки, придбані за менш тривалі терміни до поїздки.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня цього року в депутатському залі центрального залізничного вокзалу Києва відбулася презентація першої української автоматичної каси з продажу залізничних квитків.

Передбачають, що такі автомати до кінця року будуть встановлені на залізничних вокзалах обласних центрів України, а до початку Євро-2012 - на усіх залізничних вокзалах і в приміщеннях великих торгових центрів.