«Укрзалізниця» у 2012 р. почне модернізацію колії від Знам’янки до Одеси

У 2012 році "Укрзалізниця" планує модернізацію залізничної колії від Знам’янки до Одеси, яка передбачає реконструкцію семи станцій, двох мостів і чотирьох двоколійних вставок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у вівторок генеральний директор "Укрзалізниці" Володимир КОЗАК.

"У 2012 році починаємо найбільшу модернізацію верхньої будови колії від Знам’янки до Одеси", - сказав він.

За словами В. КОЗАКА, ця модернізація дозволить збільшити швидкість потягів у чорноморські порти і збільшити оборот вагонів. "У 2012 році ми зробимо так, що в Полтаві братиметься потяг і одним локомотивом зі змінною бригадою спускатиметься в Одесу. Це дуже цікаво для Росії, Казахстану та інших країн", - сказав він.

Водночас, В. КОЗАК означив проблему зниження транзитного вантажопотоку. "Транзитні вантажі від нас йдуть, тому що Білорусь, Росія і Казахстан створили Митний союз, тому у них немає митниці і ПДВ між їх країнами. У результаті максимальний потік вантажів йде на Білорусь", - сказав він.

В. КОЗАК сказав, що модернізація колії Знам’янка-Одеса, а також модернізація українських портів дозволить у 2012 році повернути транзитний вантажопотік в Україну.