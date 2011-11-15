«Укрзалізниця» планує у грудні випустити євробонди

Державна адміністрація залізничного транспорту "Укрзалізниця" планує у грудні поточного року випустити єврооблігації.

Про це повідомив на прес-конференції у вівторок, 15 листопада, віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЄСНІКОВ.

"У нас декілька пропозицій, і я думаю, у грудні ми вийдемо з євробондами", - сказав він.

Б.КОЛЄСНІКОВ зазначив, що "Укрзалізниця" постійно виходить на ринок запозичень". "Це найнадійніший кредитор, який завжди повертає гроші", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, також залізниці України розмістять трирічні облігації з щоквартальною виплатою відсотків на загальну суму 1,8 млрд. грн. Ставка прибутковості за паперами, котрі випускають, складе 14,5% річних.

Довідка УНІАН. Органом управління залізничним транспортом загального користування є Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), яка була створена у грудні 1991 р. До сфери управління "Укрзалізниці" входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-західна і Придніпровська залізниці.

У серпні поточного року залізниці погасили облігації внутрішньої позики на суму 753,7 млн. грн.