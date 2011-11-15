КМДА затвердила проект станції швидкісного трамвая “Площа Перемоги” на 14 млн. грн.

Влада Києва затвердила проект будівництва станції швидкісного трамвая "Площа Перемоги", загальна кошторисна вартість якого складає 13 млн. 637,4 тис. грн.

Відповідне розпорядження оприлюднене на офіційному веб-порталі Київської міської державної адміністрації.

Будівництво станції "Площа Перемоги" є восьмою чергою реконструкції лінії швидкісного трамвая від вул. Старовокзальної до Великої Кільцевої дороги в системі легкого рейкового транспорту (ЛРТ).

Згідно із затвердженим проектом, площа забудови складає 372 кв. м. Станція буде двоповерховою. Передбачено будівництво двох платформ завдовжки 60 м кожна і загальною площею 4 тис. 440 кв. м. Тривалість будівництва станції - 4 місяці.