Вроцлав. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув до Вроцлава, де проведе зустрічі з президентами Польщі та Німеччини Броніславом КОМОРОВСЬКИМ та Крістіаном ВУЛЬФОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, виліт Президента був запланований на ранок, але його відклали через складні погодні умови – туман у Вроцлаві. Президенти Польщі та Німеччини висловлювали сподівання, що туман спаде і Президент України таки зможе прибути до Польщі.

Нагадаємо, близько 13.00 представник Вроцлавського літовища повідомила УНІАН, що Президент України В.ЯНУКОВИЧ планує прибути до Вроцлава сьогодні після обіду.

Водночас вона повідомила, що з самого ранку у Вроцлаві приземлилися усі літаки, які мали прибути згідно з графіком, крім одного, котрий було відмінено - через проблеми з сіткою сполучень авіакомпанії, а не через туман у польському місті.

"Зранку через туман не було відкликано жодного рейсу", - сказала представник летовища.

Співрозмовник агентства додала, що Президент Польщі Б.КОМОРОВСЬКИЙ та Німеччини К.ВУЛЬФ прибули літаками до Вроцлава вчора увечері.

Представник летовища також сказала, що вранці у Вроцлаві був туман, зауваживши, що він теоретично міг завадити прильоту, але на практиці усі літаки приземлилися. "Це дуже динамічно. Видимість може змінитися за 10 хвилин", - сказала вона.

Співрозмовник агентства зауважила, що о 8.20 (варшавського часу напередодні початку урочистостей, в яких мав взяти участь В.ЯНУКОВИЧ, що розпочиналися о 8.55 - УНІАН) до Вроцлава прилетів літак з Варшави.

Прес-секретар летовища зауважила, що найближчі аеродроми, куди традиційно направляються літаки у випадку поганих умов у Вроцлаві, знаходяться у Познані, Катовіце й Кракові, - на відстані від 150 до 200 кілометрів.

За даними веб-сайту Вроцлавського летовища, станом на 13.30 за варшавським часом, у найближчі півтори години у Вроцлаві мають приземлитися 4 рейси. Перший з них, який з Лондону виконує авіакомпанія Ryanair, запізниться на 20 хвилин.

Решта - з Варшави, Франкфурта і Дортмунда - мають прибути згідно з графіком.

Представник служби інформації летовища сказав о 13.45 кореспонденту УНІАН у Польщі, що погодні умови, які панують зараз на летовищі, дозволяють приземлятися літакам.

«Щойно прибув літак з Варшави», - сказав він.