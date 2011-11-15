ФАС Росії оштрафувала «Російські залізниці» за необгрунтовану відмову видати рухомий склад
15:25, 15 листопада 2011Транспорт/Звя'зок
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Карачаєво-Черкеське управління Федеральної Антимонопольної служби Росії оштрафувало ВАТ «Російські залізниці» на 112 млн рублів за необґрунтовану відмову видати рухомий склад суб’єктові господарювання, повідомили УНІАН в прес-службі Антимонопольного комітету України.
Так, товариство в особі філії «Північно-Кавказька залізниця» без об’єктивних технічних та економічних причин відмовило ТОВ «Черкеські будівельні матеріали» в наданні вагонів, чим порушило умови договору про експлуатацію залізничної колії.
Управління ФАС Росії визнало такі дії товариства порушенням законодавства Російської Федерації про захист конкуренції.
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