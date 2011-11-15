Україна за 9 місяців збільшила імпорт автомобілів на 81%

Україна в січні-вересні 2011 р. збільшила імпорт легкових автомобілів на 80,8%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 131,514 тис. штук (в т.ч. з країн СНД – 31,955 тис. штук) на загальну суму 2 млрд. 68,386 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням Держстату, в січні-вересні п.р. Україна збільшила експорт легкових автомобілів на 33,6%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 32,076 тис. штук (у т.ч. до країн СНД – 32,043 тис. штук) на загальну суму 226,933 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними «УкрАвтоПрому», у 2010 році виробництво легкових автомобілів в Україні збільшилося на 14,2%, порівняно з 2009 роком, до 74,992 тис. штук. Виробництво автобусів збільшилося на 76,5% – до 2693 штук, а виробництво вантажних автомобілів збільшилося в 2,2 разу – до 5129 штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів в Україні є Корпорація «УкрАВТО» (ЗАТ «ЗАЗ»), Корпорація «Богдан», ЗАТ «Єврокар», Корпорація «АІС» (ТОВ «КрАСЗ») та ін.