Колесніков вручив нагороди найкращим працівникам Південної залізниці

Cьогодні в рамках введення в експлуатацію електрифікованого стратегічного напрямку Полтава–Кременчук–Бурти віце-прем’єр-міністр–міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ привітав працівників Південної залізниці і вручив державні нагороди найкращим з них.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури.

Зокрема віце-прем’єр-міністр нагородив начальника дистанції сигналізації та зв’язку Гребінка І.І.Маліченка почесним званням «Заслужений працівник транспорту України».

«Медаль за працю та звитягу» отримав працівник Кременчуцької дистанції колії С.Л.Тристан.

Подяки від імені прем’єр-міністра України Б.КОЛЕСНІКОВ вручив трудовим колективам дистанції колії Полтава, будівельно-монтажного поїзда №685 та дистанції сигналізації та зв’язку Гребінка.

Галузевими відзнаками працівників Південної залізниці нагородив генеральний директор Укрзалізниці Володимир КОЗАК. Знак «Почесний залізничник» отримали заступник начальника служби сигналізації та зв’язку С.В.Каменєв та заступник начальника служби колії В.В.Ляліков; знак «Залізнична Слава» - електромонтер Кременчуцької дистанції електропостачання В.М.Кіндратець, виконавець робіт будівельно-монтажного поїзда №685 О.М.Квач та поїзний диспетчер Є.М.Щербакова.

Також залізничники Південної магістралі отримали нагороди від голови Полтавської обласної державної адміністрації Олександра УДОВИЧЕНКА та голови Полтавської обласної ради Івана МОМОТА.