Колесніков: Україна замовлятиме по 20-25 швидкісних поїздів щорічно

Україна в найближчі 5-6 років має намір повністю перейти на швидкісний рух, і замовлятиме по 20-25 нових швидкісних поїздів на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у вівторок повідомив віце-прем`єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.

Він відзначив, що у зв`язку з планами впровадження в Україні швидкісного руху на залізниці планується організація виробництва швидкісних поїздів в країні. «Ми запропонували, і «Хюндай» погодився організувати виробництво в Україні. Чи буде це Крюківський завод чи інший, ми поки що не знаємо. Україна в найближчі 5-6 років замовлятиме по 20-25 швидкісних поїздів на рік. Тому робити їх ми будемо тільки в Україні», - сказав він.

Б.КОЛЕСНІКОВ також повідомив, що «Хюндай» для України вироблятиме спальні вагони. «Хюндай» розробляє за нашим замовленням кілька спальних вагонів», - сказав він.

Коментуючи перспективи виробництва швидкісних поїздів на Крюківському заводі, Б.КОЛЕСНІКОВ відзначив нераціональність використання кількох систем швидкісних поїздів. «Попереднє керівництво залізниці купило «Шкоду». Це теж добрий поїзд. Але у нас виходить, що із 12 швидкісних поїздів вже задіяно дві системи. Якщо ми ще задіюватимемо крюківські поїзди, тоді у нас буде три системи швидкісного руху. Швидкісний міжміський рух має бути побудований на одній системі, тоді у нас будуть менші експлуатаційні витрати і будуть дешевше квитки», - сказав він.