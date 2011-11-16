Відповідальність за керування транспортом у стані сп’яніння посилять

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп’яніння».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 259 із 285 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом планується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Передбачено статтю 25 кодексу викласти у такій редакції: «Оплатне вилучення, конфіскація предметів та позбавлення спеціального права керування транспортними засобами можуть застосовуватись як основні, так і додаткові адміністративні стягнення, інші адміністративні стягнення, зазначені в частині першій статті 24 цього кодексу, можуть застосовуватись тільки як основні».

Крім того, пропонується внести зміни до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими передбачено, що керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в такому стані, тягнуть за собою накладення штрафу від 400 до 450 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до чотирьох років.

Повторне протягом року вчинення таких же порушень тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від чотирьох до п’яти років з оплатним вилученням транспортного засобу або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб з оплатним вилученням транспортного засобу і на осіб, зазначених у частині другій статті 32 цього кодексу, - штраф від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу.

Крім того, передбачено Кримінальний кодекс України доповнити статтею 382-1 такого змісту: «Умисне невиконання особою судового рішення про позбавлення права керування транспортними засобами за керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, карається штрафом від 700 до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом до шести місяців».