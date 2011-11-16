Депутати за перекриття руху під час проїзду Президента, голови ВР і прем’єра

Верховна Рада України відмовилася підтримати проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб».

Як передає кореспондент УНІАН, за даний законопроект проголосувало лише троє із 282 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Як відомо, фракція "БЮТ-Батьківщина" у повному складі пішла із сесійної зали.

Законопроектом передбачалося заборонити перекривати та обмежувати рух транспорту і пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільним транспортом Президента, голови ВР та керівника уряду.