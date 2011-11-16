Кількість пунктів пропуску через українсько-російський кордон збільшиться втричі - ФСБ

Кількість пунктів пропуску через українсько-російський кордон збільшиться з 53 до 150.

Про це сказав начальник Управління прикордонного контролю Прикордонної служби ФСБ Росії Володимир МОЧАЛОВ у інтерв`ю виданню «Российская газета» від 16 листопада.

Зокрема, В.МОЧАЛОВ нагадав, що 18 жовтня в Донецьку було підписано три угоди про спрощення порядку перетину спільного кордону.

За словами В.МОЧАЛОВА, позитивні рішення ухвалено щодо автомобільних і пішохідних пунктів пропуску.

«Ми знаємо, що кордон розділив у багатьох місцях села навпіл. Соціальне напруження в той час вдалося знизити, дозволивши прохід із країни в країну місцевим жителям. На сьогоднішній день налічується більше ста таких місць перетину кордону, де місцеві жителі можуть відвідувати один одного. Нинішні ж угоди передбачають фактичне переобладнання таких місць перетину в двосторонні пункти пропуску. Через них зможуть ходити й їздити не лише жителі розділених населених пунктів, але й усе населення прикордонних областей. Приміром, жителі Білгородської області зможуть користуватися для проїзду в Україну не лише нині діючими 53 пунктами пропуску, а 150», - сказав В.МОЧАЛОВ.

Він підкреслив, що всі три угоди безпрецедентні по рішеннях, що містяться в них, й рівню довіри, який буде встановлено між двома країнами.

«Якщо говорити стисло, то в них закладено основоположний принцип: два кордони - одна зупинка», - зазначив В.МОЧАЛОВ.

За його словами, передбачається, що російські прикордонники й митники зможуть проводити перевірку громадян і огляд автотранспорту спільно з українськими колегами, перебуваючи з ними в одній будівлі. Тобто водію або пішоходу не доведеться зупинятися й проходити перевірку спочатку по один бік кордону, а потім - по інший. На в`їзд і виїзд людині доведеться зупинятися лише один раз. Це заощадить час і зробить перетин кордону максимально комфортним, упевнений він.

В.МОЧАЛОВ зазначив, що розробники домовленостей розуміли, що навантаження на ці пункти пропуску збільшиться, отже, вони мають бути реконструйовані й розширені.

«Все це потребуватиме грошей, і чималих», - сказав він.

Також В.МОЧАЛОВ повідомив, що угодою, яку готували спецслужби Росії та України, передбачено ще один важливий принцип - взаємного визнання результатів контролю на основі високого рівня довіри. Так, на залізничному транспорті перевірка може здійснюватися лише контрольними органами держави в`їзду при повній або частковій передачі повноважень зі здійснення контролю контрольними органами держави виїзду.

Він зазначив, що згідно із законом необхідна ратифікація угод парламентами обох держав. Ось цей момент поки і є стримуючим у реалізації нововведень, сказав В.МОЧАЛОВ.

За його словами, зараз ФСБ Росії спільно з МЗС Росії вже готується до подання Угоди «Про співробітництво при здійсненні спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на російсько-українському державному кордоні» для ратифікації в Держдумі.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня в Донецьку було підписано Міжурядову угоду про порядок перетину українсько-російського державного кордону жителями прикордонних регіонів України та Російської Федерації. Документ передбачає спрощення процедури перетину кордону. В Україні йдеться про жителів Криму, Донецької, Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської областей; у Росії – Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей, Краснодарського краю.

Реалізація Угоди дозволить жителям прикордонних регіонів однієї країни перебувати на прикордонних територіях іншої без реєстрації й заповнення міграційної картки на період до 90 днів із моменту в`їзду.

Також було підписано Міжурядову угоду про співробітництво під час здійснення спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на українсько-російському державному кордоні, а також Міжурядова угода про співробітництво та взаємодію у сфері розвитку пунктів пропуску через українсько-російський державний кордон.